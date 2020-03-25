Форвард «Тампы» Сергачев рассказал о ситуации в НХЛ

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал о ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, в данный момент все ожидают момента, когда обстановка вокруг новой угрозы пойдет на спад.

«Что думают в команде по поводу текущей ситуации? Никто ничего не знает. Руководство НХЛ сейчас активно общается с владельцами клубов, генеральными менеджерами, рассматривают различные варианты. Все ждут, когда эпидемия пойдет на спад. Сидим и ждем, когда это случится. Если это произойдет в ближайшие месяц-два, то сезон будет продолжен. Я так думаю.

Карантин? Мне не нужно сидеть дома, я же не болею. И маску мне носить не нужно. Она от этого не спасает. Но в центр города мы не ходим, гуляем у себя на районе рядом с домом», — сказал Сергачев в Instagram.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов не сомневается в победе над коронавирусом.