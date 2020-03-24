Олимпийская чемпионка Журова объяснила перенос Игр на 2021 год

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Заместитель председателя комитета Государственно думы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпийские игры — 2020 на 2021 год.

Она отметила, что благодаря этому ни у кого из атлетов не будет преимущества во время подготовки к соревнованиям.

«Данное решение принято в интересах спортсменов. Далеко не все подготовятся в условиях карантина к Играм. Где-то даже в залы не пускают. Как в таких условиях готовиться? У стран без жесткого карантина будет преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предлагал перенос Игр.

МОК не нужны скандалы. Там до последнего надеялись, что вирус не будет развиваться. Но даже если бы к августу темп распространения спал, то участники совсем не успели бы подготовиться», — цитирует Журову ТАСС.

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