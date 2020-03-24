Владелец «Олимпиакоса» победил коронавирус

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Владелец греческого«Олимпиакоса» Евангелос Маринакис победил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В официальном пресс-релизе говорится о том, что Маринакис успешно прошел курс лечения и полностью излечился от нового заболевания.

Напомним, что владелец «Олимпиакоса» побывал на лондонском «Эмирейтс» на матче 1/16 Лиги Европы против «Арсенала», где контактировал с персоналом и руководством «канониров».

Ранее сообщалось, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) запретили легионерам покидать Великобританию из-за карантина, введенного премьер-министром страны Борисом Джонсоном в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.