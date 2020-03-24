Премьер-министр Японии обсудит с МОК вопрос о переносе Игр 2020 года
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Олимпийских игр 2020 года на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.
Начало телефонных переговоров между сторонами запланировано на 14.00 по московскому времени.
Стоит отметить, что в настоящее время рассматривается вопрос о переносе Игр не более чем на один год.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов настроен крайне пессимистично в отношении выплат футболистам.