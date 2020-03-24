Комбаров предложил досрочно завершить сезон в РПЛ
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров предложил досрочно завершить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в случае отсутствия возможности доиграть чемпионат, необходимо заморозить турнирную таблицу и не определять чемпиона.
Также Комбаров предложил два варианта определения новичков Премьер-лиги в сезоне-2020/21.
«Либо не надо никого понижать в первый дивизион, либо можно воспользоваться ситуацией и расширить лигу за счет двух лучших команд Олимп-ФНЛ», — заявил Комбаров.
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