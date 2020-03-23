Гончаренко считает, что Трусовой был необходим ЧМ по фигурному катанию

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Отечественный специалист Инна Гончаренко считает, что ученице Этери Тутберидзе Александре Трусовой было необходимо участие в чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 15-летняя спортсменка готовила к мировому первенству самый сложный вариант своей программы.

«Есть какая-то недосказанность от Трусовой в нынешнем сезоне. Было видно, что она специально готовится к чемпионату мира, а из-за коронавируса соревнования пришлось отменить. Мне кажется, что она бы могла показать на нем достойный результат», — заявила Гончаренко.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова показала, как тренируется во время карантина из-за коронавирусной инфекции