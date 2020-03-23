Майоров призвал провести ЧМ-2021 в Швейцарии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/13009759/RIAN_6069197.HR-pic905-895x505-2753.jpg">

Известный хоккейный эксперт Борис Майоров призвал провести чемпионат мира 2021 года в Швейцарии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, никакой вины швейцарской стороны в отмене мирового первенства 2020 года нет.

«Я считаю, что надо дать возможность Швейцарии принять чемпионат мира. В дело вмешались чрезвычайные обстоятельства, поэтому на мой взгляд, лишать страну права проведения турнира неправильно», — сказал Майоров.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Динамо» Андрей Миронов оценил возможность возобновления сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).