Зинченко: в английских магазинах нет туалетной бумаги и мяса

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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о ситуации в местных магазинах в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Великий футбол».

По его словам, на полках супермаркетов не всегда есть товары первой необходимости.

«Сколько не хожу в магазин, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно делать заказы в интернете, но тогда его надо ждать больше недели. Поэтому ситуация такая», — сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о национальном чемпионате Белоруссии по футболу.