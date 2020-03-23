В системе «Барселоны» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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В системе каталонской «Барселоны» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, положительный тест на коронавирус сдал скаут клуба по Южной Америке Андре Кюри.Он вместе с супругой, которой также диагностировали заболевание, находится в Сан-Паулу дома. У Кюри отсутствуют проблемы с дыханием, значит, госпитализация им пока не требуется.

Стоит отметить, что именно Кюри нашел для «Барселоны» Неймара, который перешел в каталонский клуб в 2013 году из «Сантоса».

Ранее сообщалось, что НБА потеряет $1 млрд в случае отмены сезона из-за коронавируса.