Роналду сдал тест на коронавирус
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус, сообщает A Bola.
Отмечается, что результаты теста оказались отрицательными.
Напомним, в составе черно-белых заражены инфекцией Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее Дибала заразился коронавирусом.