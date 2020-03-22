Роналду сдал тест на коронавирус

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус, сообщает A Bola.

Отмечается, что результаты теста оказались отрицательными.

Напомним, в составе черно-белых заражены инфекцией Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.

Ранее Дибала заразился коронавирусом.