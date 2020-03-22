В «Зените» продлили карантин на неделю
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Руководство петербургского «Зенита» решило продлить карантин на одну неделю из-за коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
«Тренировочный центр будет закрыт для посещения. Игроки проводят тренировки дома до 29 марта», — говорится в заявлении.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее в «Зените» рассказали о рекомендациях по профилактике коронавируса.