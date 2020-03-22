Экс-президент итальянского футбольного клуба умер от коронавируса

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Бывший президент итальянского клуба «Пергокрема» Андреа Микели умер от коронавируса, сообщает пресс-служба команды.

«Пергокрема» выступала в Серии C.

Отмечается, что экс-президенту было 37 лет.

«Мы выражаем глубокие соболезнования всей семье Микеле», — говорится в заявлении.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.

Ранее бывший президент мадридского «Реала» умер от коронавируса.