Экс-президент итальянского футбольного клуба умер от коронавируса
close
Бывший президент итальянского клуба «Пергокрема» Андреа Микели умер от коронавируса, сообщает пресс-служба команды.
«Пергокрема» выступала в Серии C.
Отмечается, что экс-президенту было 37 лет.
«Мы выражаем глубокие соболезнования всей семье Микеле», — говорится в заявлении.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее бывший президент мадридского «Реала» умер от коронавируса.