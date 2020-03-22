Головин не планирует возвращаться в Россию из-за пандемии коронавируса

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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не планирует возвращаться в свою страну из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время княжеский клуб раздал игрокам рекомендации по поводу индивидуальных тренировок в период карантина.

Также хавбек отметил, что в ближайшей перспективе не собирается направляться в Россию.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» готова избавиться от действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.