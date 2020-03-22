Головин не планирует возвращаться в Россию из-за пандемии коронавируса
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не планирует возвращаться в свою страну из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время княжеский клуб раздал игрокам рекомендации по поводу индивидуальных тренировок в период карантина.
Также хавбек отметил, что в ближайшей перспективе не собирается направляться в Россию.
Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» готова избавиться от действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.