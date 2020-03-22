Заболотный высказался об обстановке в Сочи в связи с коронавирусом

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Нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный высказался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его словам, в настоящее время обстановка на черноморском побережье спокойная, и нет никакой нужды, в отличие от Москвы, закупаться продуктами питания на длительный срок.

Также футболист заявил, что старается избегать общественных мест и выполняет рекомендации по профилактике угрозы.

Ранее сообщалось, что генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал решение о временной приостановке Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.