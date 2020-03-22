Дебют Гассиева в супертяжелом весе перенесен из-за коронавируса

Дата дебюта российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе не может быть определена из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в команде российского спортсмена.

«Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена», — сказано в сообщении.

Примечательно то, что дата дебюта Гассиева в супертяжелом весе переносилась уже несколько раз.

Ранее сообщалось, что боксер Ломаченко призвал не паниковать из-за коронавируса.