Чемпионат мира по хоккею отменен

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Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает

сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тысяч человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что приостановление всех соревнований является единственно верным решением для борьбы с коронавирусом.