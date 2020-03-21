В «Зените» рассказали о рекомендациях по профилактике коронавируса

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Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, футболистам предписано не покидать территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Игрокам было предписано не покидать свое жилье до понедельника. Мы думали, что результатов теста придется ждать гораздо больше, но они пришли пораньше.

Мы рекомендуем нашим футболистам держать руку на пульсе, чтобы в случае чего клубный врач мог оперативно отреагировать на жалобы и недомогания», — сказал Тимощук.

Ранее сообщалось, что российский специалист Юрий Семин покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.