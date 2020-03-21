Тренер «Зенита» Тимощук предложил доиграть сезон РПЛ

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Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук предложил доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, чемпионат необходимо завершить для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности победы сине-бело-голубых.

«Мы знаем, что принято решение о переносе Евро-2020 на следующий год. Разумно воспользоваться освободившимся месяцем для того, чтобы завершить сезон в РПЛ.

Правильно, если итоговый результат будет считаться по всем 30 играм», — сказал Тимощук.

Ранее сообщалось, что российский специалист Юрий Семин покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.