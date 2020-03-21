Семин покинет «Локомотив» по окончании сезона

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Российский специалист Юрий Семин покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает венгерское издание Nemzeti Sport, вместо 72-летнего наставника на пост главного тренера «железнодорожников» будет назначен Марко Николич, известный по работе в сербском «Партизане».

Напомним, что в настоящее время подопечные Юрия Семина занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Сергей Юран, возглавляющий в настоящее время подмосковные «Химки», встал на сторону тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в конфликте с наставником «Спартака» Доменико Тедеско.