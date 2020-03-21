«Наполи» вернется к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса

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Итальянский «Наполи» вернется к тренировкам, несмотря на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Возобновление тренировочных занятий запланировано на 25 марта, хотя объявленный правительством страны будет длиться до 3 апреля.

Напомним, что в настоящее время подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Сергей Юран прокомментировал ситуацию с немецким полузащитником Андре Шюррле, который продолжает восстанавливаться после повреждения.