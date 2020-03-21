Полузащитник ЦСКА — о коронавирусе: ужасная ситуация
close
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России, передает Bobsoccer.ru.
Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта до 10 апреля. Однако пауза может затянуться до мая, если ситуация с коронавирусом в стране не станет лучше.
«Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная», — заявил хавбек.
Ранее сообщалось, что Профсоюз футболистов Франции рекомендовал отправить игроков в отпуск.