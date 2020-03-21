Федерация плавания США попросила отложить Олимпийские игры

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Федерация плавания США попросила Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны настоять на переносе летних Олимпийских игр — 2020, сообщает AP.

Глава федерации Тим Хинчи уже направил письмо в организации с просьбой. Перенос, по его мнению, необходим как минимум на год из-за пандемии коронавируса. Стоит отметить, что почти все соревнования по всему миру приостановлены, однако об отмене или переносе Олимпиады речи пока не идет.

«Все перенесли сильные потрясения за несколько месяцев до Олимпийских игр. Спортсмен находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой. Их психическое здоровье и самочувствие должны быть в приоритете», — заявил Хинчи.

Ранее сообщалось, что в Норвегии рекомендовали МОК отложить Олимпиаду-2020 из-за коронавируса.