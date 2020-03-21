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Нападающий «Зенита» Малком назвал первые пять месяцев в России худшими в жизни , передает footmercato.net.

Форвард перешел в российский клуб в летнее трансферное окно 2019 года из «Барселоны». Он почти играл осенью из-за полученного повреждения. Кроме каталонского клуба игрок выступал также в «Бордо».

«Эти пять месяцев были худшими в моей жизни. У меня никогда не было длительных травм, но мои товарищи по команде и сотрудники клуба знают мои качества. Я могу помочь клубу, помочь «Зениту», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Малком сравнил чемпионаты России и Франции.