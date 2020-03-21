Малком сравнил чемпионаты России и Франции

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Нападающий «Зенита» Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net.

Форвард перешел в российский клуб в летнее трансферное окно 2019 года из «Барселоны». Он почти играл осенью из-за полученного повреждения. Кроме каталонского клуба игрок выступал также в «Бордо».

«Думаю, уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковый. В Лиге 1 также есть клубы, которые не набирают много очков, не выигрывают много матчей. Здесь за титул борются четыре-пять клубов», — заявил он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков. До конца сезона клубам осталось провести восемь туров.

Ранее сообщалось, что Малком не считает текущую ситуацию в России паникой.