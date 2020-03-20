Мать Роналду выписали из больницы после инсульта
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Мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру выписана из больницы после инсульта, сообщает Record.
Как отмечает издание, 65-летняя женщина перенесла инсульт 3 марта. Через неделю после госпитализации ее перевели в больницу на Мадейре. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, однако в 2019-м она сообщила, что вновь проходит курс лечения.
Ранее сообщалось, что у Роналду и его семьи нет признаков заражения коронавирусом.