Мать Роналду выписали из больницы после инсульта

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Мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру выписана из больницы после инсульта, сообщает Record.

Как отмечает издание, 65-летняя женщина перенесла инсульт 3 марта. Через неделю после госпитализации ее перевели в больницу на Мадейре. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, однако в 2019-м она сообщила, что вновь проходит курс лечения.

Ранее сообщалось, что у Роналду и его семьи нет признаков заражения коронавирусом.