В Госдуме раскритиковали хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

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Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался о словах защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова.

Ранее хоккеист заявил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в США, так как ему «не нравится то, что сейчас происходит в России» и что его семье «здесь будет лучше».

«Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в НХЛ и таким образом «оценивает ситуацию» на Родине. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»?» — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

24-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 64 матчах, в которых набрал 13 (4+9) очков.

Ранее Задоров рассказал о преимуществах американцев над соотечественниками.