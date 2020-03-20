В Госдуме раскритиковали хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России
Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался о словах защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова.
Ранее хоккеист заявил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в США, так как ему «не нравится то, что сейчас происходит в России» и что его семье «здесь будет лучше».
«Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в НХЛ и таким образом «оценивает ситуацию» на Родине. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»?» — цитирует Дегтярева РИА «Новости».
24-летний Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 64 матчах, в которых набрал 13 (4+9) очков.
Ранее Задоров рассказал о преимуществах американцев над соотечественниками.