В Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2020
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Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что летние Олимпийские игры — 2020 в Токио необходимо перенести или провести их при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Депутат отметил, что ограничения должны коснуться всех спортивных мероприятий.
«Нельзя подвергать опасности здоровье людей. Это касается и Олимпийских игр в Токио», - цитирует Дегтярева РИА «Новости».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек, 86 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 245 тыс.
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