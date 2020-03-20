В сфере спорта введены налоговые каникулы

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По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в сфере спорта будут введены налоговые каникулы, сообщает сайт Правительства России.

» Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспечит предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года», — написано в заявлении.

Такое решение правительства связано с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры не планируют проводить без зрителей.