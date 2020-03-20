Член НОК Японии: Олимпиаду нужно перенести

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Член Олимпийского комитета Японии Каори Ямагути заявил о том, что Олимпиаду, которая должна состояться в Токио в июле-августе 2020 года, нужно перенести, сообщает AFP.

«Я считаю, что соревнования следует перенести. Спортсмены не смогут подготовиться к стартам. Нельзя заставлять людей тренироваться в условиях эпидемии», — заявил Ямагути.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.



Ранее сообщалось о том, что Олимпиаду не планируют проводить без зрителей.