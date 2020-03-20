Мостовой оценил шансы вратарей стать первым номером в сборной России

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о шансах голкиперов стать первым номером в сборной России, передает газета «Известия».

До чемпионата мира — 2018 основным голкипером национальной сборной был вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который после мирового первенства принял решение завершить карьеру.

«Вообще после ухода из сборной Игоря Акинфеева у всех вратарей с российским паспортом равные шансы на роль первого номера национальной команды», — заявил Мостовой.

Стоит отметить, что во время квалификационного раунда на чемпионат Европы, который был перенесен с 2020 на 2021 год, основным вратарем был голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к болельщикам.