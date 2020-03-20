Команды Серии А отказались играть еврокубковые матчи в выходные дни

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Некоторые команды чемпионата Италии отказались проводить еврокубковые матчи по выходным дням, сообщает новостное агентство Adnkronos.

Клубы не согласны на такое предложение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ECA) и намерены играть поединки Серии А в субботу и воскресенье, а не встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Такое решение связано с желанием команд как можно скорее завершить сезон. Серия А временно приостановлена, сезон могут возобновить в начале мая.

Ранее сообщалось, что полиция остановила игрока «Ювентуса» при попытке покинуть Италию.