Первым заразившимся коронавирусом игроком НХЛ стал россиянин, сообщают СМИ

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев сдал положительные анализы на коронавирус, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, есть вероятность, что несколько его одноклубников также заражены.

Клуб заявлял о том, что игрок команды заболел коронавирусом, однако его имя не раскрывалось. Зайцев стал первым хоккеистом НХЛ, у которого подтвердили COVID-19.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 228 тыс.

Ранее сообщалось, что форвард «Даллас Старз» Александр Радулов сдал отрицательный тест на коронавирус.