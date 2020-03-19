Три этапа «Формулы-1» перенесены из-за коронавируса

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Три этапа «Формулы-1» перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В заявлении отмечается, что были перенесены Гран-при Нидерландов (1-3 мая), Гран-при Испании (8-10 мая) и Гран-при Монако (21-24 мая). Новые даты проведения гонок пока неизвестны.

«FIA и «Формула-1» рассчитывают начать сезон 2020 года, как только это будет безопасно, после мая, и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19», — сообщается в пресс-релизе.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс.

Ранее сообщалось, что Турция одной из последних в Европе стран приостановила соревнования.