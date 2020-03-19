Тренер Хабиба оценил шансы проведения боя с Фергюсоном в Абу-Даби
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможном переносе поединка против Тони Фергюсона в Абу-Даби.
Поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако власти штата запретили его проводить из-за угрозы распространения коронавируса.
«Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться», — цитирует Мендеса The Sun.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс.
Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, посмеялся над тренировками Фергюсона.