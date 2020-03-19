Чемпионат Англии отложен до конца апреля из-за коронавируса

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Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.

В заявлении отмечается, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня согласно правилам Футбольной ассоциации.

«Однако руководство решило продлить сроки сезона 2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее, чем 30 апреля», — говорится в сообщении.

Также возобновление отложено в других английских лигах.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 223 тыс. В Великобритании зафиксировали более 2,5 тысяч заражения.

Ранее сообщалось, что английские клубы получат £50 миллионов из-за вспышки коронавируса.