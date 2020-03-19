Бикмурзин ушел с поста президента «Нефтехимика»
Азат Бикмурзин покинул пост президента нижнекамского «Нефтехимика», сообщает официальный сайт клуба.
«Мы выражаем благодарность Азату Шаукатовичу за поддержку, которую он оказывал клубу, способствовал развитию хоккея в нашем городе», — говорится в сообщении команды.
Бикмурзин занимал данный пост с 2015 года. В текущем сезоне в первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» со счетом 0-4 проиграл в серии «Ак Барсу» из Казани.
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