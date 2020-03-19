Слуцкий обратился с важным заявлением

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий обратился с заявлением к болельщикам команды. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой двукратных чемпионов России в Twitter.

48-летний специалист попросил с понимаем отнестись к приостановке чемпионата России до 10 апреля, а также призвал не унывать и активнее следить за своим здоровьем.

Напомним, что в настоящее время «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев назвал правильным решением приостановить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.