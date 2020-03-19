Эксперт Талалаев оценил пользу переноса Евро-2020 для российского футбола

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев оценил пользу переноса чемпионата Европы 2020 года на 2021 год для российского футбола. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, данное решение позволит в свободном режиме дождаться окончания карантинных мероприятий и в спокойном режиме довести сезон-2019/20 до конца.

Также специалист отметил, что сборная России за ближайший год станет еще сильнее.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев назвал правильным решением приостановить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.