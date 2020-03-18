Экс-игрок сборной России задумался о карьере в Госдуме

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Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что хочет принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что завершившие карьеру спортсмены ответственно относятся к политической работе, однако не всегда справляются со своими задачами.

Полузащитник выступал за «Химки», петербургский «Зенит», московские клубы «Спартак» и ЦСКА, казанский «Рубин» и «Краснодар». В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, еще один раз он завоевывал золото первенства страны с армейцами.

Ранее Широков сделал выбор между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.