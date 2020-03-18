Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Глава медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что полузащитник команды Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом.
Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.
«Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация», — заявил Бутовский в видео, опубликованном на канале «Спартака» в YouTube.
Отмечается, что во время карантина Шюррле будет обеспечен инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием.
Ранее сообщалось, что Шюррле вылетел из Германии в Москву в респираторной маске.