Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин

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Глава медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что полузащитник команды Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.

«Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация», — заявил Бутовский в видео, опубликованном на канале «Спартака» в YouTube.

Отмечается, что во время карантина Шюррле будет обеспечен инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что Шюррле вылетел из Германии в Москву в респираторной маске.