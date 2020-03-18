Три клуба чемпионата Англии проявляют интерес к игроку ЦСКА Чалову

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Три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) проявляют интерес к форварду московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает HITC со ссылкой на газету Daily Mirror.

По информации издания, возможность приобретения россиянина рассматривают лондонские клубы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед», а также «Брайтон энд Хоув Альбион». Стоимость футболиста оценивается в €27 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов принял участие в 22 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до лета 2022 года.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему Смолов не перешел в «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно.