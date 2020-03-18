Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может уйти из стана самого титулованного клуба мира бесплатно. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, столичный коллектив рассматривает задачу расставания с валлийцем как одну из важнейших по итогам нынешнего сезона.
Также руководство «Реала» осознает сложность продажи игрока с высокими требованиями по зарплате, поэтому готово отпустить Бэйла бесплатно.
Напомним, что в настоящее время подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что полузащитник итальянской «Вероны» Маттиа Дзакканьи заразился коронавирусом.