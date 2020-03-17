Четверо баскетболистов «Бруклина» заразились коронавирусом
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Четверо игроков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте лиги.
В заявлении отмечается, что симптомы заболевания есть только у одного из баскетболистов. В настоящее время все зараженные находятся на карантине. Их имена не называются.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более семи тысяч человек, 81 тысяча выздоровели. Общее число заболевших превысило 194 тысячи. В США выявили четыре тысячи случаев заражения.
Ранее сообщалось, что третий игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус.