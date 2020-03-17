Игроки «Зенита» пройдут тест на коронавирус
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболисты и сотрудника клуба пройдут тестирование на коронавирус.
«Это важная мера предосторожности. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей», — цитирует Медведева «Чемпионат.com».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тыс. человек, 80 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 188 тыс. В России выявили 114 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что второй игрок туринского «Ювентуса» заразился коронавирусом.