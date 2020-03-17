Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.

Француз стал вторым игроком «старой сеньоры», у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тыс. человек, 80 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявили более 25 тыс. случаев заражения.

Ранее сообщалось, что девушка Ругани также заразилась коронавирусом.