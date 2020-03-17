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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова показала, как защищается от коронавируса, передает РИА «Новости».

Специалист опубликовала в Instagram снимок, на котором она сидит со скрещенными руками в шляпе и платке поверх лица.

«Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя», — подписала фотографию Тарасова.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тыс. человек, 80 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 187 тыс. В России выявили 114 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею будет отменен.