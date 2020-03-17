Чемпионат мира по хоккею будет отменен

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Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира в Швейцарии будет отменен из-за коронавируса.

«Мы еще ждем официального решения швейцарских властей, но ясно, что чемпионат мира точно не будет сыгран в мае», — цитирует Куммолу Iltalehti.

Функционер отметил, что в настоящее время ИИХФ и страховые компании решают деловые вопросы, после чего будет сделано официальное заявление.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 187 тысяч.

Ранее сообщалось, что заключительный этап хоккейного Евротура перенесен из-за коронавируса.