Заключительный этап хоккейного Евротура перенесен из-за коронавируса

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Заключительный этап хоккейного Евротура перенесены на август 2020 года из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Турнир должен был пройти в Чехии с 30 апреля по 3 мая.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 187 тысяч. В Чехии выявлен 231 случай заражения.

Ранее сообщалось, что хоккеистам, сотрудниками и персоналу уфимского «Салавата Юлаева» разрешили вернуться на родину из-за приостановки плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с ситуацией с коронавирусом.