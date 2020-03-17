Минспорта поддержало решение приостановить РПЛ и КХЛ

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Министерство спорта поддержало решение приостановить Российскую премьер-лигу (РПЛ), Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и баскетбольную Единую лигу ВТБ, передает ТАСС.

17 марта лиги выступили с заявлением о приостановке турнира до 10 апреля из-за коронавируса.

«В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что общей целью является принятие мер для обеспечения здоровья участников соревнований и болельщиков.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тыс. человек, 80 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 187 тыс. В России выявлены 114 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что РПЛ подготовила рабочую версию календаря на оставшуюся часть чемпионата.