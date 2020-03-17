УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. Заявление организации опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Матчи первенства континента пройдут с 11 июня по 11 июля.
Турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы в честь 60-летия Евро.
17 марта УЕФА провел видеоконференцию с участием руководителей футбольных ассоциаций стран, а также представителей клубов и лиг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тысяч. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня.